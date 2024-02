Thiago Motta pronto per un top club? Ecco cosa ne pensa l’ex rossonero Capello

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Fabio, ex allenatore del Milan, esalta le qualità di, tecnico del Bologna accostato proprio ai rossoneri per il futuro

Bellissimo come un pomeriggio in Vespa sui colli bolognesi. Questo è l’aggettivo giusto per descrivere il Bologna che sbanca anche... (calciomercato)

Thiago Motta Santon Olivares, meglio noto come Thiago Motta (São Bernardo do Campo, 28 agosto 1982), è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Bologna. Con la nazionale italiana è stato vicecampione d'Europa nel 2012.

Schiaffi dolorosi ed errori clamorosi. Il messaggio, negativo, passato dalle scelte di Pioli. Thiago... Milan News

El Azzouzi e il fascino della prima volta: chi è il centrocampista rivelazione che ha incantato il Bologna: Prima rete italiana del mediano: il suo gol ha dato il via alla rimonta contro la Lazio. Prelevato in estate dai belgi dell’Union Saint Gilloise per 2 milioni di euro, il 22enne è stato uno dei colpi ...

Gazzetta - Piace Calafiori ma costa 30 milioni: Come riferisce Gazzetta, piace parecchio Riccardo Calafiori, una delle più belle rivelazioni del Bologna di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano lo utilizza da centrale di difesa, ma con facoltà ...

Bologna, uno spettacolo per gli occhi: Il Bologna continua a stupire in Serie A Thiago Motta ha costruito una compagine in grado di dare filo da torcere a tutti quanti. La vittoria in trasferta cont ...