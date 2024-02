The Brave and the Bold | Muschietti non dirigerà più la pellicola?

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Secondo un nuovo rumor sul mondo DCU, Andynon sarà più il regista di Batman theand theMesi fa era stato confermato che James Gunn avesse incaricato Andydella realizzazione del nuovo film su Batman facente parte del nuovissimo DC Universe, ma stando agli ultimi rumor sulla, sembra invece che Andynon sarebbe più parte del progetto. Il problema principale sembra essere cheabbia diretto The Falsh, ma il film non ha avuto i risultati sperati. Infatti laè stata un flop al botteghino e sia il pubblico e sia la critica lo hanno ridicolizzato al momento dell’uscita. Tuttavia Gunn aveva ingaggiatomolto prima dell’uscita di The Flash, motivo per cui, ...

In seguito a una domanda di un fan, James Gunn ha dato un piccolo aggiornamento su quando uscirà il reboot su Batman , intitolato The Brave and the ... (comingsoon)

Nel nuovo DCU vedremo una nuova reincarnazione in live action del personaggio del Cavaliere Oscuro e avrà il titolo di “ Batman : The Brave and the ... ()

Stando agli ultimi rumor, il regista di IT e The Flash non sarebbe più legato al progetto Qualche mese fa era stato confermato che James Gunn aveva ... (movieplayer)

