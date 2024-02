Test | Se fossi una pizza che gusto saresti?

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Quante virtù ha la? Toglie la fame, stuzzica l’appetito, favorisce le amicizie, rallegra una serata, ti fa compagnia davanti alla tv, ti risolve una serata, sostituisce egregiamente la solita cena, è perfetta per gli innamorati e per gli amici, si sposa bene con la birra, la cola e il vino, la trovi in decine di gusti diversi, ti consola se sei giù, la mangi in pizzeria o a domicilio con il delivery, puoi farla a casa, piace a grandi e piccoli… Il piatto italiano più famoso (e più consumato) del mondo ha una quantità di doti che la rendono il top della nostra gastronomia, seguita dalla pasta. Simbolo di condivisione Laha un valore simbolico che la rende sinonimo di convivialità, condivisione, serenità, soddisfazione delma anche della vista, del tatto, dell’odorato. Una bellaè un piacere da ...

Perché gli sviluppatori di app sono in rivolta contro Apple: In base ai test condotti da Tuta , Pfau stima che queste allerte dissuaderebbero il 50% degli ... ' Se fossi la Commissione europea, probabilmente lo vedrei come un insulto " dice a proposito delle ...

Caso Horner, il team principal: 'Max è stato di supporto': Sono fiducioso e se non lo fossi non sarei qui". Una squadra costruita da zero Horner che ha ... ancora Horner, che sarà presente ai test in Bahrain della prossima settimana. "Sfortunatamente è una ...

Arriveranno a punire le intenzioni dei difensori: Chiamata dai vicini, la polizia lo ha sottoposto all'alcol test e poi gli ha sospeso la licenza di ... Se fossi un tifoso dello United leggerei questo articolo con una mano sola, e non per l'eccitazione:...