Test MotoGP in Qatar | risultati e tempi del day-1 | Bagnaia subito veloce | Martin 2° | Marquez fatica

Il primo giorno di test di MotoGP a Lusail , in Qatar, vede Francesco Bagnaia guidare la classifica . Il campione del mondo in carica vola in sella ... (sportface)

MotoGp, test Lusail day 1: Bagnaia e Martin, è subito duello. Impressionano Aprilia e Ktm, fatica Marquez: Si sono giocati il Mondiale 2023, si contenderanno quasi sicuramente quello 2024. Inizia nel segno di Francesco Bagnaia e Jorge Martin la seconda e ultima tornata di test della MotoGP . Nel primo giorno di prove sulla pista di Lusail dove tra due settimane prenderà il via il Motomondiale la Ducati ufficiale del campione del mondo in carica è stata la più veloce ...

Test in Qatar, le foto e i tempi della 1giornata a Lusail: È Pecco Bagnaia il più veloce della prima giornata di test in Qatar: il pilota Ducati ha chiuso in 1:52.040 davanti a Jorge Martin (Ducati Pramac) e Aleix Espargaró (Aprilia Factory). All'ottavo posto l'altra Ducati Factory di Bastianini, mentre le ...

MotoGP, risultati e tempi test in Qatar: Bagnaia miglior tempo, 2° Martin e 3° Espargaró: La 1giornata di test MotoGP in Qatar si chiude col miglior tempo di Pecco Bagnaia, che ferma il cronometro in 1:52.040 e precede l'altra Ducati di Jorge Martin (+0.220) e l'Aprilia di Aleix Espargaró (+0.292). Per i ...