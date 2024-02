Terzo mandato | Pd lavora a proposta | gruppo lavoro da qui a giovedì 2

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) - "Abbiamo avanzato la disponibilità ad un confronto di merito -aggiunge Baruffi- non schiacciato sul tema dei mandati, ma che preveda un sistema di pesi e contrappesi, rafforzando la funzione delle assemblee elettive, altrimenti si procede in modo scomposto". "E' un appello che facciamo a tutte le forze politiche, soprattutto a quelle di maggioranza. La segretaria ha avanzato l'idea di undida mettere in campo da qui a. Se è solo un braccio di ferro fra Lega e FdI se ne assumeranno la responsabilità".

Don Backy: "Urlo ancora nell'immensità. Ma non sento Celentano da cinquant'anni": ...per problemi di regolamento partecipò con due brani che si classificarono al secondo e al terzo ... L'avevo fatto anche l'anno prima, nel 2018, e Claudio mi aveva mandato un messaggio in cui mi esprimeva ...

Da Zaia a Bonaccini, da Toti a De Luca, destino in bilico per i sette governatori più popolari: cosa faranno se salta il terzo mandato: ROMA - Game over. Per i 7 governatori più votati e popolari la corsa sta per finire. A meno che non sia cancellata la regola che impedisce di candidarsi per il terzo mandato consecutivo. È la norma al centro del braccio di ferro su cui si sta lacerando il centrodestra e all'ordine del giorno oggi della Direzione del Pd . Ma così come stanno le cose, stop ...

Israele potenza militare in crisi politico - economica: Solo una piccola minoranza di israeliani ritiene di aspettare la scadenza naturale del mandato al ... scendendo a un terzo del valore del 2005, e i quattro quinti delle perdite sono dovuti alle ...