Terzo mandato | documento sindaci Pd | “Tetto anomalia italiana”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il testo, firmato da almeno una trentina di primi cittadini, potrebbe essere presentato come ordine del giorno oggi in Direzione Ilè del 15 febbraio e da qualche giorno circola tra iPd. Finora è stato sottoscritto da almeno una trentina di primi cittadini e potrebbe essere presentato come ordine del giorno oggi

AGI - Per Fratelli d'Italia la partita sul ' terzo mandato ' per i presidenti di Regione è chiusa da tempo. "Tocca alla Lega decidere cosa fare, noi ... (agi)

Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già primo ministro (1999-2000, 2008-2012) e attuale presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).

Terzo mandato, 30 sindaci Pd vogliono superare il tetto: il motivo Adnkronos

Terzo mandato, i governatori marciano uniti: «Lo vogliono tutti». Il nodo Zaia in Veneto, e quel riequilibrio ilgazzettino.it

Per Fratelli d'Italia la questione del terzo mandato è chiusa: AGI - Per Fratelli d'Italia la partita sul 'terzo mandato' per i presidenti di Regione è chiusa da tempo. "Tocca alla Lega decidere cosa fare, noi siamo fermi sulla nostra posizione, per ora non ci so ...

Terzo mandato, la posta in gioco riguarda 7 Regioni ma anche il futuro di Meloni, Salvini, Schlein: Braccio di ferro tra Meloni e Salvini sul terzo mandato per Governatori e sindaci con conseguenze politiche che vanno molto al di là delle future elezioni regionali e possono riaprire molti giochi ...

Nardini bordate a Bacherotti: "Ha spaccato in due il partito": L'assessora regionale Alessandra Nardini critica il segretario Pd Capannoli Alessandro Bacherotti per aver diviso il partito durante le elezioni di giugno, accusandolo di mancanza di rispetto e di ave ...