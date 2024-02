Terzo mandato | documento sindaci Pd | “Tetto anomalia italiana”

Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già primo ministro (1999-2000, 2008-2012) e attuale presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).