Terremoto | torna a tremare la terra in Emilia-Romagna | tre scosse

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Per qualche ora, i residenti dell’e in particolare della zona recentemente interessata da alcuni terremoti avevano tirato un sospiro di sollievo. Poi lata di colpo a, spaventando centinaia di famiglie. Intorno alle 19 del 19 febbraio, infatti, sono state registrate tre scossi a distanza ravvicinata l’una dall’altra: la prima di magnitudo 3 a Calestano alle 19:07. La seconda di magnitudo 2.4 a Felino alle 19:23 e terza alle 19:25 di 3.2 a Langhirano. Si tratta dell’ennesimoprodotto da uno sciame che da giorni sta spaventando i residenti nelle colline di Parma. L’epicentro, come già in altre occasioni, è stato registrato nella zona tra Calestano e Langhirano. Leggi anche: Omicidio Altavilla, il 16enne ha provato a difendersi: “Morsi e ...

