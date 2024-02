Terremoto a Parma | la terra trema ancora | due scosse di magnitudo 3 0 e 3 2

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Altre duedinel Parmense: una di3.0 alle ore 19.07 a 6 km nord est di Calestano a una profondità di 20 km; e una di 3.2 a 6 km nord ovest di Langhirano a una profondità di 21 km, alle 19.25. Sono le duefinora più alte della giornata di oggi: tra le due anche un 2.4 a 6 km sud ovest da Felino alle ore 19.23, mentre ce ne sono state altre nel corso di oggi ma con unache al massimo è arrivata a 2.5 della scala Richter. Non cessa di muoversi l’Appennino: come è stato detto anche nei giorni scorsi, infatti, la ragione dello sciame sismico è da imputarsi all’Appennino emiliano-romagnolo che “si sta muovendo verso nord-est”, ha spiegato il presidente dell’ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna, Paride Antolini.

