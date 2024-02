Ternana | l’appello di mister Breda ai suoi | Concentrati e non abbassiamo la guardia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Unità del gruppo, unità di intenti e massima concentrazione. Questo, in sintesi, il-pensiero dopo la bella quanto convincente vittoria nella trasferta a Reggio Emilia che ha aperto allaun canale più ampio verso la salvezza. "In questo momento – ha detto il tecnico delle Fere – tutti dobbiamo essere votati alla causa comune, lavorando per il bene della squadra con la consapevolezza che la cosa più importante è proprio l’obiettivo del gruppo nel quale, poi, c’è anche la possibilità di esaltare le qualità dei singoli. Altra cosa di fondamentale importanza – ha proseguito– è quella di non abbassare la. Infatti, la vittoria conquistata in casa di una squadra difficile da affrontare come la Reggiana non ha ancora risolto nulla, perché nelle zone basse la classifica rimane cortissima e le ...