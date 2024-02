Tentato furto d’auto a Giugliano in via Starza

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024)in via. Tentano di portare via una fiat 500. Per i danni la proprietaria costretta a chiamare il carro attrezzi . Malviventi hannodi portare via una fiat 500 che era pargheggiata in strada. I malviventi forse distrurbati non sono riusciti a portare via la vettura. Hanno, però, provocato danni importanti visto che la proprietaria ha dovuto chiamere un carro attrezzi per poter portare via la vettura. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana A segnalare l’accaduto alla redazione la stessa proprietaria. Ci ha spiegato che in pochi mesi è la seconda volta che tentano di portarle via l’auto e di essere molto preoccupata. La prima volta accadde in via Falcone a Qualiano nei pressi dello stadio comunale “Santo Stefano”, una zona ...