Tenta il suicidio dopo una delusione d’amore Ma i carabinieri lo salvano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Catania, 19 febbraio 2024 – A Catania un 64enne, a causa della fine di una relazione sentimentale, voleva suicidarsi buttandosi nel vuoto da un balcone al sesto piano di una palazzina, è stato messo in salvo daidel nucleo Radiomobileche un vicino ha dato l’allarme. Sul posto con i militari dell’Arma ha operato personale del 118, a cui è stato affidato per le cure, e i Vigili del fuoco. Uno dei militari è rimasto in strada per cercare dal basso di stabilire un contatto con il 64enne,mentre l’altro è entrato nel palazzo. Non potendo accedere all’appartamento, è salito in terrazza, da dove pian piano ha convinto l’uomo a rientrare in casa dove è stato raggiunto dai due militari dell’Arma, ai quali in lacrime ha confidato le ragioni dell’insano gesto.