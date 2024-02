Iga Natalia Swiatek (Varsavia, 31 maggio 2001) è una tennista polacca.

WTA Doha: Swiatek piega Rybakina in due set. Terzo titolo consecutivo in Qatar Ubitennis

Doha: che tris per Swiatek! Tiscali

Tennis: Swiatek guida classifica Wta, Paolini resta la miglior azzurra: La toscana perde due posizioni ed è numero 26. Novità Ostapenko in Top Ten ROMA (ITALPRESS) - Il ritorno di Jelena Ostapenko è l'unica novità ...

Elena Rybakina: Dubai Duty Free Tennis Championships Betting Odds and Preview: In terms of winning the title at Dubai Duty Free Tennis Stadium, Rybakina is +600 (fourth in field). Rybakina was most recently in action at the Qatar Total Open 2021 on February 17, 2024, where she ...

Ranking WTA: Paolini sempre leader azzurra, Swiatek “allunga” su Sabalenka: Piccole variazioni negative in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA, dopo la conclusione del “1000” ...