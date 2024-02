Tennis | Sonego non riesce a sfatare il tabù Doha | l’azzurro si arrende a Kotov e al vento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lorenzosaluta anzitempo il Qatar. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di2024, ilta azzurro è stato infatti sconfitto in due set da Paveldopo 1h49? di gioco. 6-2 7-5 il punteggio in favore del russo, che ha dominato il primo set (gestendo meglio il) ed è stato bravo a non mollare nella seconda frazione. Nel quarto gioco,ha avuto ben sei chance del doppio break ma non è riuscito a mandare al tappeto il suo avversario, permettendogli invece di riaprire il set. Complice un pizzico di fortuna sul 5-5,ha ottenuto il break decisivo ed ha poi chiuso. Quattro mesi dopo il precedente di Stoccolma, l’unico in carriera tra i due, a trionfare è ancora il russo, che continua a fare incetta di top 10 e ...