Tennis | quali sono i prossimi tornei di Jannik Sinner? Il calendario e la programmazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dopo aver vinto l’Australian Open,ha portato a casa anche l’Atp 500 di Rotterdam, consolidando la prima posizione della Race e restando imbattuto in questo 2024. La stagione però continua ed è vietato abbassare la guardia, perciò l’azzurro è già proiettati agli imminenti impegni. Mache giocherà? Andiamo a scoprire insieme ile ladell’aspirante numero uno al mondo, determinato a dare continuità a quest’ottimo inizio di stagione. Come già aveva dichiarato, dopo il torneo di Rotterdamtornerà a casa dalla sua famiglia, a Sesto Pusteria, per riabbracciare i genitori, che ancora non ha visto dopo il trionfo di ...