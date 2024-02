Tennis | Monaco | “De Minaur ha attuato il ‘piano Medvedev’ contro Sinner Bolelli Vavassori da Finals”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nella puntata odierna diMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido(commentatore tecnico di Eurosport), si è parlato a lungo del trionfo di Jannikall’ATP 500 di Rotterdam dopo la vittoria su Alex Dein finale per 7-5 6-4. “Non si può che ammirare la sua genuinità, spontaneità e carineria fuori dal campo. Ha dentro di sè una sensibilità ed una tenerezza genuina. A me non piace troppo questa retorica del campione in campo e fuori dal campo, soltanto perché mi fa un po’ paura per il futuro. Quando alzi troppo gli standard, le aspettative o la mitizzazione, poi arriverà il momento in cui i risultati saranno minori, lui magari sarà un po’ nervoso un giorno e diranno che non firma più gli ...