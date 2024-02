Tennis | Jannik Sinner esulta | “Orgoglioso di come ho gestito il torneo”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alex de Minaur guardadurante le interviste dal campo e con fare scherzoso gli chiede se ha intenzione di perdere qualche match in questo 2024. In effetti l’australiano non ha torto: 15 incontri e 15 vittorie per l’altoatesino, due titoli di assoluto rilievogli Australian Open e l’ATP di Rotterdam, a cui si aggiunge il nuovo best ranking che lo colloca ufficialmente al terzo posto, scavalcando Daniil Medvedev. Insomma, non poteva esserci un inizio dell’anno migliore per ilta azzurro che ora spera di continuare su questa strada. Quando però gli viene chiesto di parlare delle sensazioni provate durante questo, lui risponde che si è sentitodilo ha. Andiamo a scoprire il ...