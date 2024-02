Tennis | Binaghi | ' Sinner campione in campo e fuori | ora così per 10 anni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - "Essere numero 3 è qualcosa di eccezionale, rappresenta il migliore risultato della storia ultracentenaria del nostro sport. Noi dobbiamo lavorare sempre più per dimostrare di meritarci un grande. Non è solo un grandeper quello che fa in, ma per quello che dice e che sa trasmetteredal".il presidente della Fitp Angelo, al microfono de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Adesso bisogna riuscire a rimanere sulla cresta dell'onda per dieci, irrobustire il fisico diventando un atleta straordinario come Djokovic", sottolinea il numero uno delitaliano. "Siamo all'interno di una crescita sana, costante, lunga, siamo lo ...