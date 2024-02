Tennis | Atp Doha | Musetti ko all’esordio

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 feb. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego ko al primo turno del torneo Atp 250 di(cemento, montepremi 1.493.465 dollari). L’azzurro, numero 26 del mondo e settima testa di serie, cede al cinese Zhizhen Zhang, numero 47 del ranking Atp, con il severo punteggio di 6-2, 6-0 in un’ora di gioco. L'articolo CalcioWeb.

Sinner si confida: "Non ho paura di sbagliare". E sull'amore: "Non è semplice": Il numero 3 del tennis mondiale racconta dei suoi successi, della sua discrezione e delle rinunce che ha dovuto fare ... Il vincitore dell'Australian Open 2024 e, per ultimo, del torneo Atp di Rotterdam ...

Atp Doha, Musetti e Sonego eliminati al 1° turno da Kotov e Zhang: Prima giornata negativa per gli italiani al Qatar ExxonMobil Open , torneo ATP 250 che si sta disputando sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ). Fuori sia Musetti che Sonego , domani tocca a ...

ATP Doha: subito fuori Sonego, battuto in due set da Kotov: Nel secondo parziale Lorenzo ha finalmente alzato il livello del suo tennis e il margine dei colpi, ... TABELLONI TORNEI: ATP - WTA