Team Navalny, 'il corpo non sarà restituito per altri 14 giorni': Gli investigatori hanno comunicato alla madre di Alexei Navalny che il suo corpo non sarà restituito alla famiglia per altri 14 giorni.

Navalny, il corpo scomparso, i "lividi" e lo scambio mancato: L'omicidio pianificato La versione del Bild, però, contrasta con quella del team di Navalny , che ieri ha accusato le autorità russe di avere commesso 'un omicidio pianificato '. Secondo i ...

Navalny: lividi sulla salma ancora negata alla famiglia. L'omaggio di Bono al concerto (VIDEO): La tesi di Bild , tutta da confermare, sarebbe in contrasto con la ricostruzione del team di Navalny, che ieri ha accusato apertamente le autorità di Mosca di avere commesso 'un omicidio pianificato'.