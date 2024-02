Tasse in 12 mesi e pagamenti con carta di credito | le nuove regole per le partite Iva

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Rivoluzione in arrivo per leIva. A gennaio il decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari aveva introdotto la possibilità per i lavoratori autonomi di dilazionare in sette– anziché sei – il pagamento delle imposte sull’anno precedente. Ora il governo Meloni punta a rendere questa misura strutturale e introdurre una rateizzazione delleper leIva in dodici. A rivelarlo è Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della commissione Attività produttive di Montecitorio. «Contiamo di intervenire con un decreto nei prossimi tre. L’operazione non comporta costi per lo Stato e assicura maggiore liquidità a professionisti e imprese, che in futuro avranno a che fare con un fisco più equo», spiega Gusmeroli al Messaggero. Il ...