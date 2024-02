Taremi | brutta tegola Infortunio prima della Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

Mehdisi è fatto male e salterà la gara d'andata degli ottavi di finale ditra Porto e Arsenal. Laraccontata da alfredopedulla.com.– Il Porto perderà Mehdinon solo a fine stagione per il passaggio ormai definito all'Inter. Il calciatore si è fatto male, ha saltato l'ultimo impegno del weekend contro l'Estrela Amadora e salterà anche la gara dicon l'Arsenal in programma mercoledì 21 febbraio. L'iraniano ha fatto registrare un problema all'adduttorecoscia destra durante gli allenamenti.