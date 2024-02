Taranto verso il doppio commissario | oggi le firme per le elezioni anticipate e l’incontro governo-indotto ex Ilva-sindacati Comune ed Acciaierie d' Italia | ore cruciali

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’appello del Pd tarantino perché i potenziali 17 firmatari ci siano tutti. L’annuncio del consigliere comunale indipendente Gianni Liviano per la sottoscrizione del documento. Una conferenza stampa ieri dei gruppi per spiegare i motivi di tale sottoscrizione. Levengono raccoltedal notaio, secondo il programma che i sottoscrittori si sono dati, e protocollate entro domani. Devono essere contestuali. Devono essere almeno 17, la maggioranza dei componenti il consiglio comunale di. Al momento del protocollo finisce il mandato del consiglio comunale. Lo scioglimento provoca l’arrivo di unnominato dal prefetto ed in carica, in luogo di sindaco, giunta e consiglio comunale, fino alleamministrative. Per votare la prossima primavera (8 ...

Di seguito il comunicato congiunto: Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci non gode più della fiducia della maggioranza dei consiglieri comunali ... (noinotizie)

Stamattina in una conferenza stampa i gruppi dell’opposizione spiegano cosa accadrà nelle prossime ore e perché. Domani dal notaio saranno raccolte ... (noinotizie)

Stamattina in una conferenza stampa i gruppi dell’opposizione spiegano cosa accadrà nelle prossime ore e perché. Domani dal notaio saranno raccolte ... (noinotizie)

Taranto (; Tarde - AFI : ['tard] - in dialetto tarantino) è un comune italiano di 186 921 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Puglia.

Taranto verso le elezioni anticipate: entro martedì le dimissioni per lo scioglimento del consiglio comunale Noi Notizie

VERSO CROTONE-TARANTO - Crotone-Taranto, le ultime notizie della vigilia MondoRossoBlù.it

Invitalia chiede l'amministrazione straordinaria, AdI vuole il concordato: Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, va verso l’amministrazione straordinaria. Il socio pubblico Invitalia, in forza di due decreti legge, uno del 2023, l’altro delle ...

A Taranto bus scortati e con vigilantes la sera: AGI - Comune di Taranto e Amat, l'azienda dei trasporti pubblici urbani, hanno istituito nelle ore serali dei giorni prefestivi e festivi una scorta per i bus diretti in alcune specifiche aree della c ...

La Prisma Taranto vince a Piacenza e resta in Superlega: Dopo la sconfitta rimediata da Catania, nella gara esterna contro Monza, bastava un punto alla Gioiella Prisma Taranto per festeggiare la permanenza in SuperLega. I ragazzi di coach Travica ne hanno..