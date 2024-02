(Di lunedì 19 febbraio 2024) Acomunali della coalizione progressistasi recheranno da un, da individuare insieme alle altre forze di, per firmare ai fini dello scioglimento...

Taranto e Italia Viva. Rinaldo Melucci e Matteo Renzi . Da c’eravamo tanto odiati a vissero felici e (per ora) contenti. Il legame tra la città ... (ilfattoquotidiano)

Rinaldo Melucci (Taranto, 26 gennaio 1977) è un politico italiano, sindaco di Taranto dal 2017 al 2021 e nuovamente a partire dal 2022.

Taranto, i consiglieri d'opposizione oggi dal notaio per staccare la spina a Melucci. Le prospettive quotidianodipuglia.it

Taranto, consiglieri dal notaio per mandare a casa Melucci: sinistra e destra insieme per il voto a giugno L'Edicola del Sud

Liviano: «Ecco perché vado a firmare per sfiduciare Melucci»: Lo spiega Gianni Liviano, consigliere comunale di Demos ... spazi politici di una ricomposizione della forte frattura esistente tra Melucci e la città di Taranto».

ArcelorMittal: «Sorpresi per richiesta al governo di avviare commissariamento. Viola l'accordo»: La lettera a Invitalia con l'accusa di non aver condiviso l'intenzione nel consiglio di amministrazione e non aver informato successivamente ...

Acciaierie d'Italia, chiesta l'amministrazione straordinaria: