Tajani | Forza Italia sosterrà la candidatura di von der Leyen

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Milano, 19 febbraio 2024 “è nel Partito Popolare Europeo e noi votiamo dentro il Partito Popolare Europeo, il candidato per partito. Nessun attrito: ognuno ha il proprio candidato di riferimento.è il Partito Popolare Europeo ine all'interno di esso ci esprimeremo, in occasione del congresso di Bucarest, e il nostro intendimento è quello di sostenere von der, che probabilmente sarà anche l'unica candidata, e la continuità”, ha annunciato il segretario dia margine del Consiglio UE per gli Affari Esteri. Fonte video EC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Trump un punto di riferimento anche per Forza Italia? Noi non l'abbiamo mai detto. L'unico punto di riferimento di Forza ... (liberoquotidiano)

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – ?Trump un punto di riferimento anche per Forza Italia? Noi non l?abbiamo mai detto. L?unico punto di riferimento di ... (calcioweb.eu)

Pescara - Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia , Antonio Tajani , esprime ottimismo riguardo alle prospettive del partito in Abruzzo , ... (abruzzo24ore.tv)

Tajani: sosterremo von der Leyen per retromarcia sul Green Deal: Lo ha annunciato oggi a Bruxelles il ministro degli Esteri e leader di Fi, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Esteri dellUe. Forza Italia e' il Partito popolare europeo in Italia, e allinterno ...

Tajani: 'Navalnaya è determinata, si batte per la libertà': Interpellato sull'annuncio della presidente della Commissione europea in carica di voler candidarsi per un secondo mandato all'Esecutivo Tajani ha detto che " Forza Italia sosterrà il suo nome" al ...

Forza Italia, Tripodi (FI): "Lavoreremo con passione al fianco di Tajani, per renderla protagonista". : 'Si apre la settimana del nostro congresso nazionale, il più alto esercizio di democrazia per un movimento politico. Lavoreremo con passione al fianco di Antonio Tajani, per rendere Forza Italia la dimora di tutti i moderati e sempre più protagonista al centro dell'Europa'. Lo scrive su X Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e Alla ...