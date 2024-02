Svelata la truffa dei biglietti per le gare del Mondiale di Formula1 2024 | la FIA fa i nomi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La FIA svela alcuni tentativi diin atto per quel che riguarda la vendita die pacchetti hospitality per assistere dal vivo alledeldi Formula 1: denunciati il modus operandi deitori e idi due società non autorizzate che propongono l'acquisto di pass falsi.