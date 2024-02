Supplenze | interpelli docenti AC56 e A040 | scadenze

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Anche quest'anno le scuole cercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Luigi Parazzi (Viadana, 19 luglio 1834 – Viadana, 16 settembre 1914) è stato un presbitero, bibliotecario e letterato italiano del XIX secolo e fondatore della Biblioteca Comunale di Viadana nel 1861.

Supplenze, interpelli docenti sostegno infanzia e A040: scadenza Orizzonte Scuola

Supplenze 2024: interpelli e avvisi pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO del 17 febbraio) Scuolainforma

Supplenze 2024: interpelli e avvisi pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO del 16 febbraio): Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a venerdì 16 febbraio 2024.

Supplenze a.s 2024/25, pro e contro dell’interpello: saranno penalizzati i supplenti su posto comune: Interpello al posto delle Mad: vantaggi e svantaggi. Rischio penalizzazione per i supplenti di posto comune.

Supplenze 2024/25, perché l’interpello è meglio della MAD. Più possibilità per i docenti di sostegno con titolo: Come funziona l’interpello L’interpello è un SOS, una proposta di supplenza che la scuola dirama alle altre scuole e agli Uffici Scolastici provinciali di tutta Italia affinché in tempi rapidi vengano ...