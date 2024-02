Superman and Lois | la serie cancellata per ordine di Warner | non di CW

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A quanto pare la decisione di porre fine alloand Loius sarebbe stata presa dallae non dal network Alla fine dello scorso anno era arrivata la conferma della cancellazione diandal termine della quarta stagione. A a quanto pare tale decisione non sarebbe stata presa dai vertici della CW, network sul quale va in onda, ma dagli executive dellaBros. Un solosullo schermo Con: Legacy di James Gunn in produzione e in uscita nel luglio 2025, "non vogliono un prodottoconcorrente sul mercato", ha dichiarato il presidente di CW Brad Schwartz a TheWrap.: Legacy, insieme all'uscita alla fine del 2024 dellaanimata Creature ...

Superman & Lois è una serie televisiva statunitense creata da Greg Berlanti e Todd Helbing, basata sui personaggi di Superman e Lois Lane dei fumetti pubblicati da DC Comics, creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch interpretano i personaggi protagonisti della serie, rispettivamente Clark Kent / Superman e Lois Lane.

