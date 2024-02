Super vincita al Lotto | con 3 euro ne porta a casa 125 mila

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mondolfo (Pesaro Urbino), 19 febbraio 2024 –aldi 124.750in una ricevitoria di Mondolfo. La notizia del “colpo” si è diffusa questa mattina e riguarda l’ultimo concorso del gioco, quello di sabato 17 febbraio. Il fortunato scommettitore” ha puntato quattro numeri sulla ruota di Genova: 54, 57, 61 e 80 e li ha presi tutti, realizzando una quaterna, 4 terni e 6 ambi, che con soli 3gli hanno fruttato la cospicua somma, che verrà diminuita da una detrazione alla fonte dell8%, per cui si metterà in tasca 114.770. Considerato l’”investimento” di appena 3, non ha di che lamentarsi. Lain questione è la più alta registrata in Italia nelle estrazioni di sabato, seguita dai 45racimolati a ...

Un’altra incredibile vincita al Superenalotto . Si festeggia in paese per un successo che da ancora speranza ai cittadini. Il gioco, sempre più ... (informazioneoggi)

In queste ore è stato rivelato che Mahmood , con Tuta Gold, si è piazza to al primo posto della classifica giornaliera di Spotify L'articolo La ... (novella2000)

Come si gioca a scopone: Vedi offerta su Amazon Modiano - Carte da Gioco Piacentine 81/25 Super, 300051, da 5 a 99 anni Vedi ... dal menu che si apre, scegli tra l'opzione Vinci normale o Vincita maggiore (ottenibile solo ...

Pronostico Nigeria - Costa d'Avorio quote della finale di Coppa d'Africa 2024: Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su ... Leggi anche Quote Super Bowl: Chiefs vs 49ers, ecco chi è favorito dai bookie Leggi gli altri ...

Pronostico Sinner - Van de Zandschulp quote del torneo di Rotterdam: Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su ... Leggi anche Quote Super Bowl: Chiefs vs 49ers, ecco chi è favorito dai bookie Leggi i commenti ...