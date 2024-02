Studente giù dal terzo piano | lo psicoterapeuta Lavenia | “Voti bassi e note punitive sono espressione di un sistema disumano”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Ileducativo si trova sotto accusa per la sua incapacità di fornire un ambiente di supporto e crescita. Il caso del 14enne, che ha ritenuto un volo di 10 metri dalla sua classe l'unica risposta a unche lo ha definito 'fallito' con un voto basso e una nota punitiva, è emblematico della gravità della situazione": così Giuseppe, docente universitario ed esperto in dinamiche adolescenziali su Ancona Today commenta quanto accaduto in una scuola di Ancona sabato mattina. L'articolo .