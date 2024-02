(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il coro iconico dei tifosi della Lazio ("E se tiraè gol"), l’applauso commovente dell’Olimpico, due sue maglie di quando giocava che rubano gli occhi dietro le panchine. E poi: lo striscione ‘nel cuore’ che campeggia in curva Sud e le immagini, struggenti, diche batte le sue punizioni leggendarie in maglia Lazio e che, in versione eroico fantasma, si regge in piedi a stento al Bentegodi, nella veste di allenatore del Bologna segnato dalla lotta con la malattia. Difficile all’Olimpico contenere l’emozione. C’è riuscita solo in parte, presente coi figli del tecnico che martedì avrebbe compiuto 55 anni, Dusan, Nicholas, Miroslav e Viktorija. "Lazio-Bologna vi amo" ha scrittosu Instagram, sintesi perfetta degli amori calcistici di

Nella presente pagina sono riportate informazioni sui tifosi dell'Associazione Calcio Milan, società calcistica italiana con sede a Milano. La curva sud di Milano nasce nel 1971.

Striscioni, magliette e un video per celebrare Mihajlovic. Emozioni nel ricordo di Sinisa. Arianna: "I due club che amo» Quotidiano Sportivo

Rigopiano, i parenti delle vittime attendono la sentenza esponendo maglie e striscioni - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

CASTELLANI, Striscione dei tifosi per le vittime del crollo: Durante l'entrata in campo di Empoli e Fiorentina allo stadio Castellani per la partita di oggi, i tifosi viola accorsi in massa da Firenze hanno esposto uno striscione prima e durante il minuto di ...

PISA, Striscione tifosi per tragedia di via Mariti: Striscione di solidarietà e protesta dopo la tragedia nel cantiere di via Mariti a Firenze, dei tifosi del Pisa, oggi di scena a Parma. A grandi lettere gli ...

Strage di Rigopiano, ultimo atto: oggi la sentenza in Corte d’Appello. Nel disastro morirono 6 marchigiani: Su Rigopiano, quello di oggi all’Aquila è il giorno del giudizio. Infatti dopo oltre due mesi di udienze (la prima il 6 dicembre scorso) e a poco meno di un anno, 23 ...