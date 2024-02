“Striscia La Notizia” | stasera Max Laudadio sui cartelli stradali fuori legge

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Maxsi occupa die intervista Enrico Bonizzoli, esperto di sicurezza stradale, che spiega come il 40% deisulla rete stradale italiana sembrerebbe essere sbagliato, ridondante o inutile.La, il servizio di MaxsuiBonizzoli aggiunge anche che una multa presa alla presenza dei suddettipuò essere contestata: “Possono comportare una distrazione, possono causare degli incidenti e in più, nel caso in cui uno dovesse essere sanzionato per uno di questilo può contestare perché quel cartello, non essendo previsto dal ...