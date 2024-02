“Striscia La Notizia” | Luca Abete torna a Ottaviano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Questa sera ala(Napoli), dopo il servizio su alcuni “nostalgici” della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo che aveva provocato le proteste del sindaco del comune vesuviano, Biagio Simonetti. Il quale aveva parlato di “narrazione distorta, inaccettabile generalizzazione buona solo per fare sensazionalismo”.La, nuovo servizio diCosì l’inviato diha deciso dire aper incontrare Simonetti e dimostrargli che, per le vie della sua città, c’è ancora chi si schiera per il boss. “Cutolo era un signore, ha fatto tante cose belle e ...

Mar Rosso e Houthi, Ue lancia missione Aspides: cosa farà: ... che hanno iniziato a prendere di mira molte navi (non quelle cinesi né quelle russe, ma quelle considerate occidentali), da quando Israele ha avviato la guerra nella Striscia di Gaza, in risposta ai ...

Cuneo: anche i comitati Pace e Disarmo e Vivere la Costituzione in piazza per la pace: Per questi motivi chiediamo: l'immediato cessate il fuoco in Ucraina e nella Striscia di Gaza la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, la fine dell'assedio e dell'...