Strage Palermo | il gip racconta l' orrore | «Delirio mistico | torture terribili ai due figli Non è stato un raptus»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una folla di persone per l'ultimo saluto a Kevin e ad Emanuele, i due ragazzi uccisi la scorsa settimana durante un rito dal padre, Giovanni Barreca, e una coppia di amici, tutti in carcere. In...

Palermo , 19 feb. (Adnkronos) - camera ardente e lutto cittadino oggi ad Altavilla Milicia ( Palermo ), dove è avvenuta la Strage familiare in cui sono ... (liberoquotidiano)

Strage di Altavilla Milicia, Kevin si è difeso prima di essere ammazzato: diede un morso all'amica di famiglia accusata con il padre: Non voleva arrendersi alle torture e alle sevizie, Kevin Barreca, il 16enne ucciso nella strage familiare di Altavilla Milicia (Palermo). E' quanto emerge dalle indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese. In particolare, secondo quanto emerge Sabrina Fina, la donna arrestata con ...

Strage di Altavilla Milicia: mons. Lorefice (Palermo), 'assurda atrocità, invito alla preghiera': ... specialmente durante l'Eucaristia, si preghi per le vittime della strage di Altavilla Milicia: ... Lo scrive in una nota l'arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice. 'Si elevino preghiere anche per ...

Strage di Palermo, il racconto della figlia superstite: i bambini seviziati per ore: ... ha detto l'arcivescovo di Palermo, il monsignor Corrado Lorefice, anche lui presente nella camera ... Della strage , avvenuta nel corso di un rito "per mandar via il demonio", sono accusati il padre ...