Strage in Papua-Nuova Guinea a causa di violenze tribali | 64 vittime Forze di sicurezza | “Sono troppi | non riusciamo a fermarli”

(Di lunedì 19 febbraio 2024)almeno 64 ledelleche siconsumate in, precisamente vicino alla città di Wabag, 600 chilometri a nordovest della capitale Port Moresby. Secondo le notizie della polizia locale lasarebbe avvenuta nella mattina di domenica in seguito a un’imboscata nella provincia di Enga, nella remota regione degli altopiani dell’isola-nazione del Pacifico meridionale, e sembra essere legata al conflitto tra i membri delle tribù Sikin e Ambulin e i loro alleati. I clan della regione delle Terre alte sicombattuti per secoli in, ma l’aumento delle armi automatiche -come i fucili AK47 e M4- ha reso gli ...

Il 2017 (MMXVII in numeri romani) è un anno del XXI secolo.

Strage in Papua-Nuova Guinea a causa di violenze tribali: 64 vittime Il Fatto Quotidiano

Strage tribale in Papua-Nuova Guinea: almeno 64 vittime in una spirale di violenza inarrestabile RaiNews

Mercedes: corsi di guida sicura con Aci-Sara nel 2024: La sicurezza stradale passa anche attraverso i corsi in cui si apprendono le tecniche per reagire agli imprevisti, che aiutano a viaggiare in maniera più consapevole. (ANSA) ...

Papua-Nuova Guinea: oltre 60 morti in scontri tribali: La strage tra clan autoctoni è avvenuta in seguito a un'imboscata nella provincia di Enga, in Papua Nuova Guinea ...

Strage tribale in Papua-Nuova Guinea: almeno 64 vittime in una spirale di violenza inarrestabile: Un'imboscata nella provincia di Enga, nelle remote Terre Alte, ha scatenato un nuovo e sconvolgente episodio di violenza tribale, mettendo in evidenza le sfide crescenti affrontate da Papua-Nuova Guin ...