(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un corteo di bambini e ragazze delle scuole ha accolto ad Altavilla Milicia le salme dei due fratelli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16, uccisi insieme alla madre Antonella Salamone. Della, avvenuta nel corso di un rito "per scacciare il demonio", sono accusati il padre Giovanni Barreca e la sorella 17enne, che hanno confessato, e una coppia di santoni, Sabrina Fina e Massimo Caradente. Il sindaco del Comune di Altavilla Pino Virga ha proclamato il lutto cittadino e organizzato nella sede del consiglio comunale lache resterà aperta fino alle 20 di questa sera. Le due bare sono state accompagnate in corteo fino alla sala Zucchetto del Comune. In tanti si sono recati per una preghiera e un saluto alle due vittime di un delitto che ha destato sconcerto e grande commozione in

Agli atti dell'inchiesta sulla strage di Palermo sono finiti anche gli sms inviati dal 16enne Kevin al suo amico prima di essere ucciso.

Strage in famiglia, camera ardente in paese per i fratellini: Strage in famiglia, camera ardente in paese per i fratellini Un corteo di bambini e ragazze delle scuole ha accolto ad Altavilla Milicia le salme dei due fratelli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16, ...

L'autore della strage di Altavilla chiama i carabinieri. «Gli spiriti mi hanno bloccato anche la macchina... Sono dovuto scappare, i demoni stavano mangiando pure me».