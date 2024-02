Strage di Palermo | disegni e palloncini bianchi per Kevin ed Emanuel Il dolore dei nonni accanto alle bare | «Siamo tristi e sconvolti»

Strage di Palermo, il racconto della figlia superstite: i bambini seviziati per ore: ... ha detto l'arcivescovo di Palermo, il monsignor Corrado Lorefice, anche lui presente nella camera ... Della strage , avvenuta nel corso di un rito "per mandar via il demonio", sono accusati il padre ...

L'esorcismo raccontato dalla figlia: le domande ai demoni, l'orrore delle sevizie e i cadaveri a terra: Esorcismo e perversioni: tutti i retroscena della strage La morte e la sepoltura di Antonella: 'Ha avuto un infarto' Dà un data per la morte di Antonella Salamone, il 9 febbraio, che però non regge ...

La strage. Il vescovo Lorefice: Diffidiamo dei santoni. Dio non chiede mai violenza: - - > La camera ardente nella sede del Consiglio comunale di Altavilla per i due fratelli uccisi - Ansa . È una città in lutto e ferita per sempre, Altavilla Milicia (Palermo), dopo la strage familiare di settimana scorsa. E lutto e lacrime sono stati protagonisti nella camera ardente allestita nella sede del Consiglio comunale, dove sono state sistemate le salme ...