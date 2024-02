Strage di famiglia a Palermo | la procuratrice dei minori si rivolge a presidi e docenti | “Quando cogliete dei segnali di fatti gravi e inquietanti riguardanti i vostri studenti | segnalateli immediatamente”

Strage Palermo, l'ultimo messaggio ad Antonella: il racconto dell'amica: Era una famiglia tranquilla. Abbiamo saputo che lui la picchiava dai giornali ma noi non abbiamo mai saputo nulla. Noi ci mandavamo i messaggi la mattina: l'ultimo messaggio il 6 febbraio e lei non ...

Strage in famiglia, camera ardente in paese per i fratellini: Un corteo di bambini e ragazze delle scuole ha accolto ad Altavilla Milicia le salme dei due fratelli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16, uccisi insieme alla madre Antonella Salamone. Della strage, avvenuta nel corso di un rito "per scacciare il demonio", sono accusati il padre Giovanni Barreca e la sorella 17enne, che hanno confessato, e una coppia di santoni, Sabrina Fina e Massimo ...

Strage di Altavilla, Kevin scriveva all'amico: "Il diavolo si sta mangiando la mia famiglia": Kevin, il figlio sedicenne di Giovanni Barreca , responsabile della strage di Altavilla Milicia, era consapevole che quello che stava succedendo nella villetta di famiglia fosse insolito e pericoloso. Il 4 febbraio, una settimana prima di essere ucciso - ultima ...