Strage di Altavilla Milicia compiuta da Giovanni Barreca | il vocale di Sabrina e Massimiliano al killer

Camera ardente per i fratellini di Altavilla, il più grande cercò di difendersi: L'ARCIVESCOVO DI PALERMO: PREGHIAMO PER LE VITTIME" "Chiedo che in questi giorni nella nostra Arcidiocesi, specialmente durante l'Eucaristia, si preghi per le vittime della strage di Altavilla ...

Strage di Altavilla, la camera ardente con le salme di Emanuel e Kevin: ...di bambini e ragazze delle scuole della zona ha accolto ad Altavilla Milicia le salme dei due fratelli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16, uccisi insieme alla madre Antonella Salamone . Della strage, ...

Strage di Altavilla Milicia, Kevin si è difeso prima di essere ammazzato: diede un morso all'amica di famiglia accusata con il padre: Non voleva arrendersi alle torture e alle sevizie, Kevin Barreca, il 16enne ucciso nella strage familiare di Altavilla Milicia (Palermo). E' quanto emerge dalle indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese. In particolare, secondo quanto emerge Sabrina Fina, la donna arrestata con ...