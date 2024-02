Strage di Altavilla | Kevin scriveva all' amico | «Il diavolo si sta mangiando la mia famiglia»

È previsto per questa mattina il rientro ad Altavilla Milicia delle salme di Kevin ed Emanuel, i due fratelli di 16 e 5 anni seviziati e uccisi dal ... (tg24.sky)

Altavilla Vicentina (Altavìla in veneto) è un comune italiano di 11 810 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto.

Strage Altavilla, chi è la figlia 17enne di Barreca fermata per aver partecipato a omicidi Sky Tg24

Durante la strage di Altavilla Milicia la 17enne chattava con le amiche, ora chiede: "Posso vedere papà" Virgilio Notizie

Strage di Palermo, gli sms del 16enne Kevin prima di essere ucciso: "In casa non sento pace": Agli atti dell'inchiesta sulla strage di Palermo sono finiti anche gli sms inviati dal 16enne Kevin al suo amico prima di essere ucciso.

Strage in famiglia, camera ardente in paese per i fratellini: Un corteo di bambini e ragazze delle scuole ha accolto ad Altavilla Milicia le salme dei due fratelli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16, uccisi insieme alla madre Antonella Salamone. (ANSA) ...

Strage di Palermo, Kevin Barreca ha lottato «come un leone»: morsi e un quadro in testa ai «fratelli di Dio». Oggi la camera ardente: Oggi sarà lutto cittadino ad Altavilla Milicia (Palermo), e dalle 12 verrà allestita la camera ardente presso il plesso comunale Zucchetto di Altavilla. Alle 18 don Salvo Priola, il parroco, ...