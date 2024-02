Strage Altavilla Milicia | la chat di Kevin | Stanno liberando mia madre dai demoni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È previsto per questa mattina il rientro addelle salme died Emanuel, i due fratelli di 16 e 5 anni seviziati e uccisi dal padre Giovanni Barreca e dalla sorella 17enne insieme a una coppia di presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Caradente. È stata infatti ultimata l'autopsia sui loro corpi, mentre altre analisi sono ancora in corso sui resti della, Antonella Salamone, che sono stati bruciati e seppelliti dopo l'uccisione. La camera ardente sarà allestita oggi presso il plesso comunale Zucchetto e resterà aperta da mezzogiorno circa fino alle 20. Alle 18 il parroco, don Salvo Priola, presiederà un momento di preghiera e di commiato. Il sindaco Pietro Virga ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, in cui saranno tumulate le salme dei due fratelli. E ha annunciato che ...