Storia quasi fiabesca | ma molto contemporanea | della Fondazione Sacchetti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I leggeri ponteggi in alluminio erano fissati negli stessi fori nei muri lasciati cinquecento anni prima dai ponteggi di legno su cui era salito Michelangelo. Già questa una piccola scoperta e una ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potrebbe essere l'uovo di Colombo: genera elettricità e produce vapore acqueo come scarto. Ma a guardare freddamente i numeri la produzione è bassa ... (huffingtonpost)

“ Filippo vive in condizioni disumane da quasi un anno”. Lo dice all’Adnkronos Armida Decina, avvocato di Filippo Mosca, il 29enne detenuto nel ... (thesocialpost)

Accanto al suo nome non è mai ap.parso l'ordinale che contraddistingue i sovrani, sia perché sul trono non è mai salito, sia perché di regale ... (liberoquotidiano)

Questo lago a forma di cuore sembra romantico, ma ha una storia oscura: L'eruzione provocò un innalzamento del livello dell'acqua di quasi 60 metri e un'imponente frana di ... testimoni silenziosi della catastrofe naturale che ha riscritto la storia di questo luogo ( a ...

Volandri esalta Jannik Sinner: 'Ha ancora margini, punterà sempre alla vittoria': ... il suo nuovo numero tre al mondo e un tennista destinato a fare la storia del nostro tennis. Gli ...Jannik non si è fermato più e - prima ha trascinato l'Italia a vincere la Coppa Davis dopo quasi 50 ...

Successo per la prima edizione di Eurochocolate: chiude a quota 130.000 presenze: ... causa maltempo, per la prima volta nella storia di Eurochocolate, si è stati costretti a sospendere l'evento per quasi due giornate'. Nei prossimi giorni verranno completati i dati del sondaggio - ...