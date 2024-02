Stipendio febbraio con debito record | FLCGIL | permettere di pagare in 7 rate

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il cedolino dellodi2024 è scaricabile dall'area riservata di NoiPA: le somme saranno sul conto il 23, come di consueto. Ma per tanti docenti e ATA l'amara sorpresa di un conguaglio fiscale esoso che erode in un solo mese parte dello. Il sindacato FLC CGIL:di suddividere in 7. L'articolo .