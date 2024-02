Stellantis | a Mirafiori si produrranno le city-car elettriche della cinese Leapmotor

Il dirigente rassicura : c’è un futuro per Pomigliano e Mirafiori. Per lo stabilimento campano già deciso il modello che prenderà il posto della ... (dday)

Il dirigente rassicura : c’è un futuro per Pomigliano e Mirafiori. Per lo stabilimento campano già deciso il modello che prenderà il posto della ... (dday)

Risultati record per Stellantis - +11% dell’utile netto nel 2023. Tavares : «Gli impianti di Pomigliano e Mirafiori hanno un futuro»

«Voglio essere molto chiaro. Non ci sono trattative in corso con nessuno per una grossa operazione di fusione, sicuramente non con Renault. ... (open.online)