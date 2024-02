Stefano Miele | chi è e cosa fa la madre Carla

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024), ladonna che ha tramandato allo stilista la passione per le scarpe essendo una figura importante nel mondo delle calzature a Gaeta.chi è laStasera nel corso della puntata del Grande Fratello, l’inquilino sarà protagonista di una sorpresa, poichè proprio la, donna fondamentale nella sua vita, arriverà nel loft di Cinecittà per riabbracciarlo. Dalle poche informazioni circolanti in rete sulladialla quale ha dedicato una speciale collezione di scarpe, sappiamo che a Gaeta, città natale dello stilista, è un’icona nel mondo delle calzature da circa cinquantanni. La stesaè stata determinante nelle ...