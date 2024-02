STEAM in Minecraft contest | tra videogiochi e sostenibilità ambientale

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’innovazione e lasi fondono con il mondo deiin uninnovativo, denominatoin, promosso da Maker Faire Rome – The European Edition, in collaborazione con ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola). Un’iniziativa rivoluzionaria, supportata dalla Camera di Commercio di Roma, che propone di coinvolgere gli L'articolo proviene da Il Difforme.

