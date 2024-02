Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Gli avevano dato al massimo 72 ore di vita dopo l'incidente. Noi famigliari ci siamo sentiti in dovere di curarlo al meglio. Siamo anche stati sostenuti dalla speranza che si compisse un miracolo. La sua era una vita, non una non vita. Rifaremmo tutto daccapo. Non abbiamo mai avuto un'assistenza pubblica adeguata. Non c'è un vero servizio per questi malati. Noi ci siamo sempre e soltanto dovuti arrangiare. Quando per qualche crisi venivano a prenderlo col 118, dovevamo rispiegare tutto daccapo. Se da un lato c'è il libero arbitrio, dall'altro ci deve essere un sistema che garantisca i livelli adeguati di assistenza: ma non è così. Per avere un materasso antidecubito di ricambio abbiamo atteso 3 mesi, dopo 72 ore dal suo decesso sono venuti a ritirarlo. Se sei lasciato solo, è più facile decidere di farla finita. Magari vuoi farla finita anche perché ti senti un peso per i tuoi ...