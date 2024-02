Stadio Milan | Giuseppe Sala consiglia Paolo Scaroni | dovrebbe fidarsi…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Continua il dibattito attorno al nuovodel: il sindaco diha risposto al presidente rossoneroDa ormai diversi mesi ao non si fa altro che parlare del futuro di San Siro.e Inter sembrano convinte a voler lasciare lo storico, pronte a costruirne due nuovi. I rossoneri hanno già acquistato un terreno nella città di San Donato, luogo in cui dovrebbe sorgere la nuova casa del Diavolo. Nel pre partita della sfida contro il Monza il presidente delha confermato questa scelta, aggiungendo come a suo avviso l’idea di ristrutturare San Siro sia quasi impossibile. Intervenuto a margine di un ...