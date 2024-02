Squadra senz' anima Finisce l' avventura di Gattuso al Marsiglia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il tecnico calabrese è stato esonerato dal club francese. Fatale l'ultima sconfitta sul campo del Brest. Al momento l'OM è nono in classifica lontano dalla zona Champions

Notizia fresca giunta in redazione: Il Newcastle United sta sudando sulla disponibilità di un giocatore chiave della prima squadra in vista della ... (justcalcio)

Firenze, 16 febbraio 2024 – Vincenzo Italiano si trova a dover fronteggiare un fine settimana che tanto potrà dire sul futuro della squadra , in ... (sport.quotidiano)

Rices Vercelli, missione compiuta: ... ma una nota di merito in più la meritano senz'altro Cattaneo , un baluardo difensivo soprattutto ...che non era serata per le sue penetrazioni ha giocato da campione e cioè al servizio della squadra (...

Benevento, può essere la vittoria della svolta: E' senz'altro vero, ma una cosa è dirlo, un'altra farlo. La squadra lucana è abituata a sfruttare al meglio quei fazzoletti di campo, aggredisce il portatore di palla asfissiandolo con un pressing ...

Nel buio il Cagliari scopre il talento di Gianluca Gaetano: ... quel giocatore di qualità che nelle ultime settimane non si è visto, se non a sprazzi nelle giocate di Viola, e che potrà senz'altro dare manforte alle punte, che faticano a dialogare con la squadra.