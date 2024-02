Spunti di vista Follie | orgoglio e tanti rimpianti Addio scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mola Sparisce, riappare e poi cade il Milan nella folle notte del Brianteo, s’inchina al Monza e consegna “virtualmente” la seconda stella all’Inter. Solo una vittoria dei rossoneri poteva tenere in vita un campionato dal destino ormai segnato, invece la squadra di Stefano Pioli è crollata sul rettilineomettendo fine al sogno e alla lunga imbattibilità in campionato che durava dal 9 dicembre (ultima sconfitta contro l’Atalanta). Fa malissimo il primo ko del 2024 dopo due mesi e nove giorni in cui il Milan ha ottenuto 9 vittorie e due pareggi; addirittura nelle ultime due partite la porta di Maignan era rimasta inviolata (conseguenza di un atteggiamento tattico più equilibrato) nonostante l’emergenza nella retroguardia e il mancato intervento della società che a gennaio non ha accontentato l’allenatore il quale più volte aveva richiesto un difensore. Ieri ...